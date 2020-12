Adolescente é baleada no Arsenal, em São Gonçalo

Uma adolescente de 15 anos foi baleada, na manhã desta quarta-feira (09), no bairro do Arsenal, em São Gonçalo. A polícia irá apurar a origem do disparo.

As primeiras informações sobre o caso afirmam que a jovem foi atingida por uma bala perdida enquanto atravessava uma passarela. O caso será apurado pela 75° DP (Rio do Ouro).

A Polícia Militar (PM) informou que policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) foram ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) para verificar a entrada de uma pessoa com ferimentos provocados por disparo de arma de fogo.

No local, o fato foi confirmado pelos agentes. Ainda de acordo com a PM, a ocorrência ainda está em andamento.