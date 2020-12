Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto farão live de igreja

Às 17h, a Academia Orquestra Ouro Preto interpreta um ícone do barroco musical no templo do barroco arquitetônico mineiro, no próximo domingo (6). O concerto “As Quatro Estações”, de Vivaldi, será transmitido da Igreja de São Francisco, cujos adornos estão para Aleijadinho e Mestre Ataíde como a Capela Sistina está para os renascentistas. O solista convidado é o violinista gaúcho radicado nos EUA, Carmelo de Los Santos. A apresentação será através Canal da Orquestra Ouro Preto no YouTube (www.youtube.com/orquestraouropreto).

Patrocinada pela SulAmérica, a Academia é um projeto sócio educativo da Orquestra, criado em 2019, que reúne 42 alunos bolsistas, com idade entre 18 e 28 anos. O concerto é o resultado do ensino a distância realizado durante a pandemia e será a primeira vez que o grupo se reúne presencialmente.

Das quatro estações diretamente para a Estação da Luz, a Orquestra Ouro Preto convida Alceu Valença para apresentarem juntos o aclamado “Valencianas”, que reúne obras do cantor e compositor pernambucano adaptadas para a música de concerto. Uma ponte entre as sonoridades do Nordeste solar com o barroco mineiro, na qual as ladeiras musicais de Olinda se encontram com as de Ouro Preto.

Transmitida da Casa da Ópera, o mais antigo teatro em funcionamento na América Latina, a partir das 19h, a live tem um componente especial. O público poderá assistir em primeira mão um mix de dois diferentes concertos: Valencianas (vencedor do Prêmio da Música Brasileira como melhor álbum de MPB) e Valencianas II, previsto para rodar diversas cidades brasileiras em 2021, com o lançamento do álbum e audiovisual gravados em Portugal.

No palco, Alceu e a Orquestra Ouro Preto interpretam “Anunciação”, “Belle de Jour”, “Tropicana”, “Como Dois Animais”, “Cavalo de Pau”, “Tomara”, “Pelas Ruas Que Andei”, “Eu Vou Fazer Você Voar”, entre outras, além da “Suíte Valenciana” e versões orquestrais de temas como “De Janeiro a Janeiro” e “Estação da Luz”.