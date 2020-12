Aumenta a procura por aluguel de cilindro de oxigênio domiciliar

Empresas responsáveis pelo aluguel de cilindros de oxigênio domiciliar afirmam que aumentou a procura pelo equipamento. A procura é maior devido aos pacientes que estão se recuperado em casa dos fortes sintomas da covid-19.

“A loja abre às 8h da manhã. As pessoas começam a formar fila às 5h da manhã, com medo de não conseguirem um cilindro ou um concentrador de oxigênio”, afirmou Márcio Barbosa, dono da empresa GasLabLife Care, com sede em Vila Valqueire, na Zona Norte

“No sábado, só atendi as pessoas que já alugaram nossos equipamentos. Na segunda-feira (07), vou abrir fila para os últimos 10 equipamentos disponíveis”, explicou, acrescentando que novos equipamentos devem chegar por conta da devolução dos aparelhos alugados.

Para quem não tiver condições financeira de alugar um cilindro, que custa em torno de R$ 900, a GasLab oferece também um equipamento mais barato, chamado concentrador.

“Foi usado pelos americanos na 2ª Guerra Mundial, principalmente para andar no deserto do Saara. Ele tira o oxigênio do ar e dispensa o uso do cilindro, que é mais caro”. O aluguel do condensador, dependendo do modelo, varia de R$ 350 a R$ 500.