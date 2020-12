A Editora Proverbo, em parceria com Rita Carvalho, especialista em Desenvolvimento Humano, se esmeraram na criação e no zelo para criar a coletânea Autocuidado – O milagre que vem de dentro. A proposta da Antologia é unir mulheres que viveram experiências marcantes e que aproveitaram esta vivência como aprendizado de crescimento e conhecimento para seu desenvolvimento e autocuidado.

Tendo por foco ser instrumento para a realização dos sonhos de autores iniciantes, jovens autores e autores independentes, a Editora Proverbo, sob a bandeira do espírito de cooperação e fé, de que tudo isso vai passar, busca criar chamadas para publicação com temas ricos e diversos para que a cultura seja um refrigério e um escape saudável a todos os que sofrem com esta tão cruel pandemia.

Os textos enviados para a coletânea podem ser aprovados integralmente, com modificações ou não serem aprovados para publicação, a fim de que se garanta uma boa qualidade para a coletânea. Vale ressaltar que não há custo para se inscrever neste edital. Mais informações: https://proverboeditora.com.br/autocuidado/

Rita é fundadora da RC Potencializando vidas treinamentos, especialista em desenvolvimento de pessoas, terapeuta holística, idealizadora do Projeto V.I.V.E.R; Master Trainer e instrutora de cursos livres voltados para o desenvolvimento pessoal, profissional e de negócios; autora da News com um programa de 21 dias para a transformação de sua vida e coautora do livro Construa a sua Sorte – Editora Saphi e também escreve para alguns blogs como o balzaqueando.com