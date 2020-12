Axel Grael define equipe de transição de governo

Paulo Bagueira, eleito vice-prefeito, vai coordenar a equipe que fará a transição de governo na Prefeitura de Niterói. Com ele estarão o procurador geral do Município, Carlos Raposo, a secretária de Fazenda, Giovanna Victer, a secretária de Planejamento, Ellen Benedetti, a subsecretária de Planejamento, Marília Ortiz, a controladora geral do Município, Cristiane Marcelino, e com Bira Marques, que será o secretário Executivo do Governo Axel Grael.

“A constituição do gabinete de transição será muito importante para que a futura administração do prefeito Axel Grael tenha o planejamento estruturado das ações para 2021 até o dia 1º de janeiro. A população de Niterói, com a vitória expressiva e retumbante de Axel Grael com 62% no primeiro turno, expressou de maneira inequívoca o desejo de continuidade dos avanços que serão traçados desde já por essa equipe de transição”, ressaltou o prefeito Rodrigo Neves.

“Teremos um governo de continuidade de uma gestão que conta com 85% de aprovação da população de Niterói. Nosso desafio será fazer a cidade continuar seguindo em frente com desenvolvimento sustentável e justiça social, apesar do contexto geral de crise por conta da pandemia do novo coronavírus. Nesse período de transição, vamos traçar estratégias para avançar com as ações do Plano Estratégico Niterói que Queremos e manter nossa cidade no rumo certo”, pontuou o prefeito eleito, Axel Grael.