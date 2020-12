Brasil tem como meta neutralizar emissões de gases do efeito estufa

Neutralizar as emissões de gases do efeito estufa é a nova meta do Brasil no Acordo de Paris. O objetivo deve ser atingido até 2060. O anúncio foi feito na noite da última terça-feira (8) pelo Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

“A nossa contribuição nacional determinada a ser apresentada, agora que aprovada pelo governo brasileiro, reafirmando os nossos compromissos, colocando o compromisso brasileiro com a neutralidade de emissões até 2060. E destacando também a possibilidade de este prazo ser reduzido consoante sejam implementados os mecanismos de mercado previstos no Acordo de Paris”, afirmou Salles após reunião do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, no Palácio do Planalto.

Salles disse durante o pronunciamento no Palácio do Planalto, que esse prazo de neutralidade até 2060 poderá ser antecipado, desde que o Brasil receba verbas anuais de US$ 10 bilhões para projetos de preservação ambiental já a partir de 2021.