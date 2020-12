Capitão Nelson se encontra com presidente Jair Bolsonaro em Brasília e pede ajuda federal para São Gonçalo

Prefeito eleito de São Gonçalo, Capitão Nelson (Avante), se reuniu, na manhã de hoje, com o presidente Jair Bolsonaro (Sem partido), foi a Brasília, com objetivo de estreitar laços com o Governo Federal. Segundo ele, São Gonçalo agora “ganhou importância nacional”.

O novo prefeito de São Gonçalo levou demandas e necessidades da cidade, entre eles, a falta de recursos para implementar ações na região. “O único caminho para que nossa cidade vire a São Gonçalo que queremos é por meio do Governo Federal. Precisamos de recursos para implementar as mudanças que a cidade precisa e recursos se conseguem com diálogo e articulação política”.

Capitão Nelson acrescentou que hoje foi um dia muito importante para os próximos quatro anos da cidade. “Ele (Bolsonaro) nos acolheu e disse estar à disposição para ajudar nossa cidade, que agora ganhou importância nacional”. Também no encontro Capitão Nelson pediu ajuda para questões relacionadas à Segurança Pública.

Jair Bolsonaro apoiou, no segundo turno, a candidatura de Capitão Nelson à prefeitura. Na oportunidade, ele fez um vídeo e postou em suas redes sociais manifestando apoio. Após a reunião, os dois afirmaram que esta foi a primeira reunião de muitas que ainda estão por vir, para discutir o futuro da segunda cidade mais populosa do Rio.