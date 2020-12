Casa de show em São Gonçalo recebe milhares de pessoas no meio da pandemia

O Espaço Cultural Porto da Pedra, no bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo, reuniu milhares de pessoas na quadra da escola de samba para um show que estava sendo anunciado nas redes sociais. Na noite do último sábado (5) as pessoas, aglomeradas no local, não cumpriram as medidas de segurança contra o coronavírus.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o local com a capacidade máxima, as pessoas sem máscara e sem respeitar o distanciamento social. De acordo com testemunhas até agressões físicas foram registradas no evento.

“Nota zero para quem se presta insanamente a ir em um show desses, em uma quadra fechada com público estimado de 5 mil pessoas (quase todos sem uso de máscaras), isso sim. Colocar culpa só no cantor e no prefeito é mole. O astro não obriga ninguém a assisti-lo”, questionou um homem, nas redes sociais.

Um anúncio na página da casa de show confirmava o evento com as medidas restritivas que não foram cumpridas

“Precisa ter fiscalização atuantes, diminuir as entradas das casas de shows e bares e restaurante. As filas de bancos gigantes, casas lotéricas muito cheias. O Centro do Alcântara, só Jesus”, reclamou uma internauta, pedindo a intervenção das autoridades e aumento da fiscalização, para evitar a proliferação do novo coronavírus na cidade.

A casa de shows foi procurada, mas até o momento não retornou o contato.

O show estava sendo anunciado previamente nas redes sociais, onde era anunciada a venda de ingresso, por esse motivo a prefeitura foi questionada se não houve fiscalização para impedir o evento. O órgão ainda não se pronunciou a respeito.

Até este domingo (6) a cidade de São Gonçalo contabiliza, de acordo com o Governo do Estado, 16.759 casos confirmados e 874 óbitos.