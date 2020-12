Caso Flordelis: novas testemunhas são ouvidas pela Delegacia de Homicídios

Novas testemunhas da morte do pastor Anderson do Carmo estão sendo ouvidas na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). O inquérito é referente à terceira fase da investigação do crime.

Duas testemunhas, acompanhadas por um advogado, chegaram à sede da especializada por volta de 10h45m. Segundo o advogado, elas foram intimadas a depor. As testemunhas foram identificadas inicialmente como Márcio, um funcionário das empresas de Flordelis e Anderson, e Gilcinéia, que trabalhava como cozinheira.

Em atualização.