Chove forte em Niterói e São Gonçalo

Chove muito forte nesta madrugada (8), em toda Niterói e São Gonçalo. A defesa civil informa que novos nucleos se formam rapidamente no fundo da Baia de Guanabara e ha possibilidade de nova intensificação da chuva nas próximas horas.

Nas redes sociais há relatos de alagamentos por toda Niterói. No Engenho do Mato há relatos de queda de um muro de uma casa, Bombeiros e Polícia Militar estão no local e ainda não há informações de vítimas. Em outros bairros há relatos de árvores caídas.

Internautas informam também que a Estrada Francisco da Cruz Nunes está interditada nos dois sentidos na altura do Cantagalo, devido à queda de barreira

Rua São João

Rua Mário Vianna