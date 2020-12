Chuva causa pontos de alagamento em Niterói

A forte chuva que atingiu Niterói, durante a madrugada desta segunda-feira (7), deixou pontos de alagamento na cidade. Um deles foi registrado na Alameda São Boaventura, no Fonseca, altura da Rua Lopes da Cunha.

De acordo com alerta emitido pela Defesa Civil, no domingo (6), há previsão de acumulados elevados de chuva para a cidade até quarta-feira (9). Em caso de emergência, deve-se telefonar para o número 199.

As chuvas também deixaram o trânsito ainda mais complicado. Na RJ-104/Alameda, sentido Niterói, há registro de congestionamento da entrada do Morro do Castro até a chegada ao Ponto Cem Réis. Também há registro de trânsito intenso na Avenida Marquês de Maraná, sentido Centro, e na Ponte Rio-Niterói, sentido Rio. As informações são da plataforma Waze.

Segundo a plataforma Climatempo, são esperados 90mm de chuva em Niterói, ao longo desta segunda. A temperatura máxima deve ficar na casa dos 25ºC e a mínima em 20ºC. Ventos devem atingir velocidade de até 19km/h.