Chuva deixa rastro de destruição em Niterói

Raquel Morais

A manhã dessa terça-feira (8) é de muita limpeza para reparar os estragos que o forte temporal, que assolou a cidade de Niterói, provocou em diversos bairros do município. Choveu o equivalente a 60% do que estava previsto para dezembro em seis horas. As sirenes foram acionadas como medida preventiva, no Morro do Estado, no Viçoso Jardim e de dois pontos do Maceió; além de quedas de árvores, muros e de barreiras. A cidade está em estágio de alerta.

Em São Francisco o muro do Iate Clube Icaraí, na Estrada Leopoldo Fróes, caiu com a força da água. Segundo o clube, muro caiu as 5h15min e a Defesa Civil esteve no local as 6h e interditou a área; também não foram registrados prejuízos. Na Praia de São Francisco uma grande quantidade de lixo também está sendo retirada da areia. O mesmo acontece nas praias de Icaraí e das Flechas.

A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói informou que em 24h o maior registro foi de 158,8 mm no Morro do Estado, o que equivale a 113,5% do esperado para o mês. Os maiores acumulados registrados em 1h foram no Morro do estado (79,4 mm), Maceió (61,4 mm), Maravista (57,8 mm), Morro do Bumba ( 57,0 mm), Piratininga (54,4 mm).

Em apuração…