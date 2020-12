Comerciante acusado de matar cachorro será transferido para o sistema prisional

O comerciante acusado de matar um cachorro no bairro do Fonseca, em outubro deste ano, será transferido para uma unidade prisional nesta quinta-feira (3). Ele teve prisão preventiva decretada pela Justiça por conta do fato.

Na noite de quarta-feira (3), o acusado chegou à 76° DP (Niterói), onde ficou detido. O mandado de prisão foi emitido devido à morte do animal.

O mandado afirma que a arma usada no crime foi “dispensada ou escondida”. Segundo a Justiça, isto indica que o suposto autor procurou obstruir a consecução de provas.

Em atualização.