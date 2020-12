Covid-19: Mais leitos são abertos em São Gonçalo

O município de São Gonçalo anunciou que mais 30 leitos foram abertos para a internação de pacientes com a Covid-19 nos Hospitais de Retaguarda Gonçalense (antigo Menino Deus) e Franciscano Nossa Senhora das Graças (Hospital das Freiras), em Lagoinha. Com isso, a taxa de ocupação da cidade ficou, até a segunda-feira (7), em cerca de 70% nos Centros de Tratamento Intensivo (CTIs) e de 50% nas enfermarias



A secretaria de Saúde informou que tem 10 leitos de enfermaria, dos quais oito estão ocupados, e sete de CTI, onde todos estão ocupados no Pronto Socorro Central.

O Hospital Franciscano dispõe de 20 leitos de CTI, sendo 17 ocupados, e 30 de enfermaria, com 18 ocupados.

No Hospital da Retaguarda Gonçalense, com a abertura do segundo andar, a unidade conta hoje com 20 leitos de CTI, sendo 13 ocupados, e 40 de enfermaria, dos quais 14 estão ocupados.

No Pronto Socorro Infantil existem sete vagas de CTI, sendo quatro ocupadas e 12 de enfermaria, com seis leitos ocupados.



“Desde o início da pandemia nós fizemos um planejamento, adquirindo o Hospital Menino Deus (hoje Retaguarda Gonçalense) e contratando leitos no Franciscano Nossa Senhora das Graças, compramos respiradores, monitores, testes rápidos, medicamentos e insumos e contratamos ainda mais médicos, enfermeiros e demais profissionais necessários para a abertura de novos leitos. Tudo com respeito ao dinheiro público e com prestação de contas no Diário Oficial, no link Transparência Coronavírus”, informou o prefeito.