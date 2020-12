Criança morre em desabamento durante as chuvas que caíram em São Gonçalo

As fortes chuvas que caíram nas últimas horas, no município de São Gonçalo, causaram uma tragédia, na madrugada de hoje. De acordo com as primeiras informações, uma criança, de 2 ano, morreu durante um desabamento que ocorreu, na comunidade do Feijão, no bairro Paraíso. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta da meia-noite para uma travessa situado no bairro, onde constataram o desabamento e morte da criança.

De acordo com informações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, além da ocorrência com vítima fatal, vários chamados foram registrados em pontos diferentes do município, com cerca de dez solicitações, como três de queda de muros, nos bairros Porto Velho, Covanca, e Tribobó, além de alagamentos, em Neves e Venda Cruz, risco de queda de árvore, em Vila Lage, deslizamento no bairro Jardim Catarina, e risco de desabamento no Pita, entre outras.

Com relação ao desabamento que vitimou a criança, a Defesa Civil informou em seguida que fez a vistoria e interditou o local. Informação de momento é que está acontecendo um vazamento de gás que será avaliado pelos bombeiros. Haviam quatro pessoas no cômodo da casa no momento do desabamento, e o resgate da criança levou cerca de duas horas.

O Corpo de Bombeiros acrescentou que durante a realização do trabalho, chegaram a ser intimidados por criminosos ligados ao tráfico na localidade onde ocorreu o desabamento. na localidade, apenas uma casa foi atingida mas tem outros imóveis a perigo e devem ser interditados.

De acordo com informações do Climatempo, a previsão meteorológica para hoje é que novas pancadas de chuva ocorram na região, com o céu permanecendo nublado. A mínima registrada será de 22 graus, nos períodos da noite e da madrugada, e a máxima será de 27°C, no período da tarde. Em caso de emergência, a Defesa Civil de São Gonçalo disponibilizou os telefones 199 ou 2601-0199.