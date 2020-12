Defensoria Pública do Rio de Janeiro inaugura segunda sede em Niterói

Raquel Morais

Niterói ganhou a segunda sede da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ), na Região de Pendotiba. A instituição fica na Rua Reverendo Armando Ferreira número 350 e tem 20 postos de trabalho e 17 para atendimento. A ideia é agilizar o atendimento e atender todas as demandas do órgão.

O espaço, Núcleo de Primeiro Atendimento da DPRJ, vai atuar em parceria com outros órgãos e com as varas cível, criminal, de família, da infância e juventude e dos idosos. “Gostaria de agradecer a todas as pessoas que trabalharam arduamente para a inauguração deste novo espaço. A inauguração da nova sede em Pendotiba é um grande salto de qualidade do serviço oferecido pela Defensoria.A nossa meta é conseguir atender todas as demandas que estão chegando para a nossa instituição. Além de proporcionar maior conforto para servidoras(es), defensoras(es), estagiárias(os) e residentes jurídicos, a Defensoria oferece, com isso, mais qualidade aos cidadãos, que merecem receber um atendimento com a dignidade de que fazem jus”, explicou Rodrigo Pacheco, defensor público-geral.

De acordo com nota da instituição o antigo espaço funcionava dentro do Fórum da região e tem cerca de 323 m² no térreo, para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência. Os ambientes são climatizados com novos equipamentos de informática que prometem agilizar ainda mais a capacidade de atendimento da instituição. “Estou muito feliz de estar aqui. A nova sede era uma das nossas prioridades. A antiga era pequena, apertada, não tínhamos capacidade para atender o nosso público. Assim que encontramos esse novo espaço, ficamos todos muito felizes e satisfeitos”, finalizou a coordenadora em Niterói, defensora Teresa Leão.