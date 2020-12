Definido secretário de Meio Ambiente em Niterói

Leandro Portugal é o novo nome anunciado pelo prefeito eleito Axel Grael para compor a equipe que vai trabalhar ao seu lado durante os próximos quatro anos. O vereador, que foi reeleito, assumirá a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS).

“Recebi o convite com muito entusiasmo. Acredito muito no poder do trabalho sério e comprometido, por isto, declaro que aceitei com muito orgulho o convite do futuro Prefeito, Axel Grael. Vamos em frente, sempre trocando ideias para construirmos juntos, com compromisso, palavra e muito trabalho.”, confirmou Leandro.

Ele afirmou que estará atuando de maneira mais próxima em causas como defesa dos animais, agricultura e preservação ambiental. “A partir do início de 2021, estarei à frente desta pasta, podendo atuar de forma ainda mais firme e próxima de lutas como a defesa dos animais, preservação de áreas ambientalmente protegidas, pelo agricultura urbana familiar e outras bandeiras. Quem me conhece sabe o quanto me dedico a tudo que me proponho a fazer, sendo assim, vamos seguir pelas pessoas, pelos animais e pela cidade, agora com a responsabilidade de assumir uma Secretaria fundamental para Niterói”.

Outros nomes foram anunciados anteriormente. Rúbia Secundino, que é a atual Chefe de Gabinete, assumirá a Secretaria de Governo. Na Secretaria de Urbanismo permanece Renato Barandier, assim como Dayse Monassa continua à frente da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos.

No posto da Rúbia, Mariane Thamsten será a nova chefe de gabinete. Mais uma mulher compondo o time do Axel Grael, Valéria Braga assumirá o Escritório de Gestão de Projetos. O órgão englobará a captação de recursos, Relações Internacionais, Núcleo de Gestão Estratégica, Sigeo e Geclima.

Na Secretaria de Ordem Pública, o Coronel Paulo Henrique de Moraes permanece acompanhando de perto o gerenciamento do Pacto Niterói Contra a Violência, que continuará sob a coordenação de Maria das Graças Raphael. O coronel Gilson Chagas continua à frente do Gabinete de Gestão Integrada do Município – GGIM, coordenando o Niterói Presente e o Cisp.

Já o Coronel Walace Medeiros, continuará no comando da Secretaria de Defesa de Civil. Roberto Nunes Teixeira fica à frente da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, que será transformada no Procon-Niterói, conforme já aprovado na Câmara de Vereadores.

“Niterói tem um projeto de cidade. Sabemos onde queremos chegar. Estou montando uma equipe da minha extrema confiança, trabalhei com muitos destes profissionais nos últimos anos e alcançamos, juntos, muitos resultados e o reconhecimento da população no Governo Rodrigo Neves. Faremos um trabalho de continuidade, com inovação, para fazer de Niterói uma cidade cada vez mais sustentável, próspera e justa” , ressaltou Grael.

Conforme já anunciado, Luiz Carlos Gallo e Binho Guimarães assumem, respectivamente, as secretarias de Esportes e de Ciência, Tecnologia e Inovação.

O prefeito eleito, já havia anunciado na última semana outros nomes como o sociólogo e ex-vereador Bira Marques que assume a Secretaria Executiva da Prefeitura. Também já está definida a equipe econômica. A atual secretária de Fazenda, Giovanna Victer, assumirá a Secretaria de Desenvolvimento, com a missão de alavancar a geração de empregos e renda. Marília Ortiz deixa a Subsecretaria de Planejamento e assume a Fazenda. O time feminino da retomada econômica conta ainda com Ellen Benedetti, que fica no Planejamento, e Cristiane Mara Marcelino, mantida na Controladoria Geral do Município.