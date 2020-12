Delegacia de Homicídios investiga crime de latrocínio em São Gonçalo

Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) passaram a investigar, desde a tarde de terça-feira (08) um provável crime de latrocínio (roubo seguido de morte), ocorrido na Rua Francisco Neto, no bairro Bandeirantes, em São Gonçalo. A equipe de investigação apurou que dois homens, um deles identificado como Gean Marcos da Silva, de 21 anos, saíram de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e foram comprar uma motocicleta no local.

Durante a compra, eles foram surpreendidos por uma dupla de criminosos armada, numa motocicleta, de cor azul. Um dos marginais atirou contra Gean e em seguida roubou o carro onde estavam os amigos. Uma das vítimas conseguiu escapar da ação dos criminosos, encontrou os policiais do Programa São Gonçalo Presente e pediu ajuda. Ao chegarem no local, os policiais constataram que Gean não resistiu aos ferimentos e morreu.

A ocorrência foi registrada na DHNSG o carro anteriormente roubado foi abandonado pelos bandidos, que conseguiram fugir. As investigações estão em andamento para apurar os fatos. A perícia foi feita no local, e o corpo da vítima foi encaminhando para o IML. Diligências seguem em busca de informações que ajudem a identificar e prender os autores do crime.