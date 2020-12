DPCA realiza operação de combate a pedofilia e cumpre mandados de buscas e prisão

Policiais Civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA-Niterói), coordenados pelos delegados Carina Bastos e José Paulo Pires, realizaram nessa segunda-feira (07) a Operação Revelação, que teve por objetivo a prisão de acusados de baixarem e possivelmente transmitirem fotos e vídeos envolvendo cenas de pedofilia.



A investigação durou aproximadamente três meses, na qual a Justiça expediu mandados de buscas e apreensões de computadores e outros dispositivos eletrônicos. Um idoso, de 74 anos, identificado pela polícia como Northan Figueiredo, foi preso em flagrante e com ele apreendido vídeos com material pornográfico infanto-juvenil. A investigação identificou que Northan através de download de aproximadamente 600 vídeos com o conteúdo de pedofilia.