Eleitos em Niterói terão diplomação diferente em 2020

Em 2020, há nove meses vivendo uma pandemia, com tantas restrições para todas as atividades, a diplomação dos candidatos eleitos em Niterói será diferente nessa eleição. A tradicional solenidade na Câmara dos Vereadores não vai acontecer.

Os vereadores eleitos, que apresentarem sua prestação de contas até o próximo dia 15 de dezembro, poderão retirar seus diplomas, com os dirigentes dos partidos no dia 16 de dezembro, das 11h às 13h, na sede do cartório eleitoral, que fica na Rua Visconde de Sepetiba, no Centro de Niterói.

A medida é para evitar aglomerações, considerando que a taxa índice da Covid-19 no município está em 7,63, conforme divulgado na última live realizada pelo prefeito Rodrigo Neves em sua rede social. Caso essa taxa chegue ao nível 10, a cidade retorna ao estágio laranja, onde novas restrições de atividades deverão ser impostas.