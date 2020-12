Espaço Cultural na Grota arrecada doações para famílias desalojadas

Raquel Morais e Camilla Galeano

O temporal do último dia 7 de dezembro deixou cerca de quatro famílias da Comunidade da Grota, no bairro São Francisco, em Niterói, desalojados. O Espaço Cultural da Grota (ECG) lançou uma campanha para arrecadação de roupas, alimentos, móveis, utensílios e eletrodomésticos. As famílias desalojadas são de integrantes da Orquestra de Cordas que é nacionalmente conhecida e tem músicos naquela região.

De acordo com testemunhas, além das residências condenadas pela Defesa Civil Municipal, outros acessos a outras casas localizadas na comunidade, foram obstruídos, e ainda não há informação sobre o total de imóveis prejudicados. A Prefeitura de Niterói não confirmou as interdições até o momento.

O professor de música Vinícius Santana, 20 anos, contou os momentos de terror que viveu junto com os avós e o pai na última segunda-feira (7). “Estávamos na sala quando escutamos um barulho muito forte. O quarto foi atingido, a parede estava caída e muita lama, mato e água da chuva invadiu a minha casa. Foi só o tempo da gente sair correndo para a casa do vizinho. Perdi os móveis do quarto e meu violino”, lamentou.

Paulo de Tarso, presidente do Espaço Cultural da Grota, disse que muitas pessoas estão só com a roupa do corpo. “Estamos aceitando desde a doação de quantias em dinheiro até móveis e eletrodomésticos, passando por roupas e itens de higiene. Vinícius é um jovem talentoso, que se formou pelo Projeto, já ganha a vida com a música e ficou sem seu instrumento de trabalho”, ressalta o presidente.

Colega de profissão, o violinista Jorge Júnior, 23 anos, é nascido e criado na Grota e também perdeu móveis, roupas e eletrodomésticos. “Em 2010 a água invadiu a minha casa também. Agora aconteceu isso de novo. Isso tudo é muito ruim. Estou na casa de uns amigos junto com a minha namorada. Quando o tempo está ‘fechado’ eu já fico nervoso e com medo do que pode acontecer. Viver com o risco e com a possibilidade de desastres é assustador”, contou emocionado.

COMO DOAR

As entregas das doações podem ser feitas na própria sede do ECG. O endereço é Rua Vereador Otto Bastos, 23 – São Francisco – Niterói. Quantias em dinheiro de qualquer valor podem ser depositadas no Banco Itaú, agência 1518, conta corrente 19073-9. O CNPJ é 05.241.490/0001-31. Mais informações pelo telefone (21) 99463-7203.