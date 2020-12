Estabelecimentos receberão selo ‘Amigo PET’

Para aqueles que têm animais de estimação e enfrentam dificuldade para encontrar um local para passear com eles, o Governo do Estado vai dar uma ajuda. Foi criado o selo Amigo PET / PET Friendly pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, responsável ela Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal. A ideia é orientar os estabelecimentos para que estejam preparados e aptos a recebê-lo. O setor hoteleiro será o primeiro a receber a certificação, e a ideia é expandir a iniciativa para vários outros serviços, como bares e restaurantes.

“Os animais de estimação fazem parte das famílias. As pessoas querem estar ao lado de seus pets enquanto viajam, se divertem ou consomem. Ter o selo, com certeza, é um diferencial para os estabelecimentos, não só de ordem econômica como de compreensão da nossa sociedade e da representatividade dos animais. Neste momento de retomada consciente do turismo, em que as pessoas estão optando por viajar de carro, ter um local preparado para receber o pet da família pode fazer toda a diferença”, argumentou o governador em exercício, Cláudio Castro.

O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz, que idealizou o selo, ressalta a importância da integração do estado com os entes privados, já que a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-RJ) e o Sindicato dos Hotéis do Rio (HotéisRIO) vão participar da concessão dos selos aos estabelecimentos filiados à essas instituições que atenderem aos requisitos.

“Permitir que os animais de estimação façam parte de um público consumidor junto de seus donos, além de trazer benefícios para os animais, também trará impactos importantes para a economia do nosso Estado. A presença dos animais em todas as atividades do nosso cotidiano é uma tendência mundial”, afirmou Marcelo Queiroz.

Os meios de hospedagem interessados deverão, obrigatoriamente, se cadastrar junto à ABIH-RJ, para hotéis localizados no estado; para os hotéis do município do Rio de Janeiro, o cadastro é necessário junto à HotéisRIO.

Alfredo Lopes, presidente da HotéisRIO, acredita que a nova certificação terá uma forte adesão do setor.

“A iniciativa do selo Amigo PET veio em excelente momento, já que os brasileiros, em especial os habitantes do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, são os grandes propulsores da retomada do turismo na capital. Para hospedagens mais longas, estar estruturado para receber as famílias com seus pets é um diferencial competitivo para os hotéis”, disse Alfredo.