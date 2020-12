Faetec brilha em feira de ciência

Dos 14 projetos da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) selecionados para a XIV Fecti (Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro) – a maior feira de ciências voltada para a Educação Básica do Estado do Rio de Janeiro -, 10 obtiveram excelentes resultados. Alunos da Fundação subiram ao pódio seis vezes em três categorias: Ciências Biológicas & Saúde; Desenvolvimento de Tecnologia; e Interdisciplinar. Quatro projetos também foram pré-selecionados para a Fecti 2021 e serão desenvolvidos ao longo do ano, e outros dois, indicados para feiras nacionais.

Em primeiro lugar, dois projetos: o Simulador de Operação Metroferroviária (foto) para utilização no curso Técnico em Manutenção Metroferroviária, na categoria Desenvolvimento de Tecnologia; e o Infernum Digital – jogo em 2D pixel, baseado na obra “A Divina Comédia”, na categoria Interdisciplinar. Este último foi indicado para a Mostratec 2020, preparada pela Fundação Liberato de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e que acontecerá em outubro de 2021.

Estudantes da ETE de Transporte Engenheiro Silva Freire, em Deodoro, venceram com a criação do Simulador de Operação Metroferroviária. Os jovens construíram um console, que reproduz o painel de controle de um trem; e um circuito eletrônico, que dialoga com o software de simulação; além de terem feito uma reprodução pictográfica da estação de Japeri a Central, por meio de programação visual.

Vencedora com o Infernum Digital, a estudante Amanda Caldeira, do 2º ano do curso técnico em Programação de Jogos Digitais, explica que o projeto é uma adaptação de um game criado em formato de tabuleiro para a Plataforma PC, a partir da geometria infernal constante na primeira parte da obra de Dante Alighieri.

Na categoria Desenvolvimento de Tecnologia, dois trabalhos conquistaram o segundo e o terceiro lugar. São eles: um medidor de temperatura via wi-fi, na modalidade de projetos concluídos; e um aplicativo com o foco na educação financeira entre jovens, em fase final de execução.