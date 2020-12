Festival de Curtas apresenta 17 filmes

Nessa sexta-feira (11), acontecerá o 2º Festival de Curtas do Instituto GayLussac. Serão exibidos 17 filmes produzidos por alunos da 1ª série do Ensino Médio sob o tema “Arte, Educação e Cultura em tempos de pandemia”. O Festival será transmitido no canal do GayLussac no Youtube (http://youtube.com.br/institutogaylussac), às 19h.

Contar uma boa história em três minutos já é desafiador. Mas, este ano, respeitando as medidas de prevenção da Covid-19, os alunos tiveram um desafio ainda maior: tudo foi feito de forma remota. Desde 2019, o Festival de Curtas é experiência incentiva os jovens a conhecerem as inúmeras possibilidades e multiplicidades de linguagem do cinema, como explica a diretora geral, Luiza Sassi.

“É uma atividade pedagógica que está no tempo do aluno, integrando áreas de ciências humanas, pensamento crítico e linguagem audiovisual. É muito importante a escola estar atenta às novas linguagens contempladas na nova Base Nacional Curricular Comum, que inova nas suas proposições”, contou.

Para avaliar e escolher quais filmes serão premiados, o júri do festival contará com a participação do ator, diretor e professor de Artes Cênicas, Amaury Lorenzo; o Secretário de Cultura de Niterói, Victor de Wolf; e o escritor e poeta, João Luiz de Souza (João Corujão).