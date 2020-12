Fiéis comemoram dia da Imaculada Conceição

Em meio a pandemia, mesmo com restrições, os fiéis não deixaram de comemorar o dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Sem a tradicional procissão pelas ruas do bairro, as homenagens não deixaram de acontecer. Também foi comemorado o aniversário de 349 anos da Capela Nossa Senhora da Conceição de Niterói.



De acordo com a igreja as pessoas que participaram da comemoração presencial, agendaram pelo telefone. Antes e depois de todas as celebrações, uma equipe especializada fez toda a higienização da igreja.

Na página da Igreja no Facebook foi registrado que a visita foi feita “com calma, controle e redução de visitantes, seguimos, dentro das normas de segurança, com o dia em homenagem a Nossa Senhora da Conceição de Niterói. Aproveitamos para convidar a todos para acompanhar nossas missas e o terço da misericórdia através de nosso YouTube!”