Flavio Ricco: Bianca Bin confirmada em “Cine Holliúdy”

Colaboração: José Carlos Nery

“Fazenda” entra na reta final com números bem expressivos

(Marcos Mion/crédito Edu Moraes

Na reta final, “A Fazenda” deve fechar esta temporada com a terceira maior audiência de sua história, algo em torno de 13,5 de média, perdendo apenas para a primeira e terceira edições, exibidas em 2009 e 2010, que tiveram índices superiores a 14 pontos.

Só que a época era outra. Nem é possível fazer qualquer tipo de comparação.

Mas vale destacar a repercussão que o programa vem alcançando, inclusive pelos números registrados nas noites de eliminação.

Às vésperas de mais uma, por aí também já existe uma disputa particular, com direito a top five ou placar de momento:

– A “roça” com maior número de votos, a 12ª, reuniu Biel, Jojo e Jakelyne, com 896 milhões de votos;

– a segunda, 6ª, 799 milhões, foi aquela que reuniu Mirella, Mateus e Luiza Ambiel;

– terceira, 11ª, Lidi, Mariano e Raissam, foram 716 milhões;

– a quarta, 5ª, Tays, Biel e Carol, 676 milhões;

– e a quinta, 10ª roça, Mateus, Stéfani e Mirella, com 594 milhões.

A desta quinta-feira, segundo especialistas, tem chances de brigar pela liderança.

TV Tudo

Paz e amor

José Luiz Datena gravou ontem o “A Retrospectiva do Bem”, que a Band vai exibir no próximo dia 27.

Lance intencional. Datena, que nem sempre é portador de notícias muito agradáveis, vai passar o ano a limpo da forma mais positiva possível. Direção do Rodrigo Salomão.

A propósito

Zeca Camargo é quem estará à frente da programação de verão da Band e já com uma sequência de gravações definida para o Rio Grande do Norte.

Projeto apoiado em verbas governamentais.

Casos de exceção

Os contratos de Abel Neto e Mauro Naves no Fox Sports só vencem em março.

Até lá ninguém mexe com eles. Há até o desejo que continuem, desde que aceitem reduzir salários no momento da renovação.

Guerra

Na próxima sexta-feira o “Globo Repórter”, penúltimo do ano, trará uma reportagem especial sobre pessoas que venceram a forma mais agressiva da Covid-19.

Trabalho da Flávia Jannuzzi.

Barbas de molho

Apesar da disparada de casos de Covid-19, a Globo, data hoje, não sinaliza qualquer mudança em relação ao planejamento traçado para suas séries, tanto em relação àquelas que tiveram as gravações interrompidas quanto as que ainda irão iniciar os seus trabalhos.

Janeiro, por enquanto, continua valendo para os dois casos.

Por exemplo

Bianca Bin/ crédito Marília Cabral

Todo o pessoal de “Cine Holliúdy” está pronto para disparar os trabalhos da segunda temporada da série.

E isso nos primeiros dias de janeiro, como foi planejado. Bianca Bin, agora em esquema de contrato por obra, está confirmada no elenco.

Reunião de pauta

Já está no ar a primeira reportagem do projeto “Lance a Ideia”, fruto de uma parceria entre o jornalismo da Band e o Facebook.

A proposta traz o público para dentro da reunião de pauta. Os convidados lançam a ideia e elas são executadas. Na estreia, trabalho do repórter Juliano Dip, as dificuldades encontradas por pessoas de baixa renda que não têm acesso à saúde.

Cronograma

“Amor Sem Igual”, que voltou ao ar em setembro, primeira ainda durante a pandemia, caminha para as últimas semanas de exibição.

Nada se alterando, terminará em 18 de janeiro.

Noves fora

Mantida a data de enceramento de “Amor Sem Igual”, já se tem também para janeiro a confirmação da estreia de “Gênesis”.

No dia 19, terça-feira.

Bate – Rebate

· Chegou a ser combinado que Benjamin Back continuaria apresentando seus programas no Fox Sports até amanhã, quinta-feira…

· … Mas diante de tudo o que aconteceu, achou que não havia clima e, desde ontem, não fez mais nada.

· O programa do Amaury Jr., sexta-feira, na Rede TV!, vai mostrar os bastidores do casamento do João Kléber com Mara Ferraz, sábado passado, em Piracicaba.

· Entre os dias 15 e 25, o “The Noite”, no SBT, terá programas com a temática de Natal.

· “Salve-se Quem Puder”, ainda em gravações na Globo, irá exibir 53 capítulos inéditos na sua volta…

· … O autor Daniel Ortiz já entregou todos eles, inclusive com variações nos desfechos de alguns personagens.

· Duro acreditar na partida do Eduardo Galvão, um cara sempre do bem e sorriso estampado.

· Jefferson Souza, editor e roteirista do “Tonight”, pediu demissão na CNN Brasil.

· A partir deste sábado, o “Altas Horas” será exibido depois da novela “A Força do Querer”…

· …Desta forma, a Globo tira do ar o último programa da gestão Marcius Melhem…

· …Para muitos, a reportagem da Piauí, sobre escândalo de assédio, tem tudo a ver.

C´est fini

“Amor de Mãe” concluiu gravações, a maior parte do elenco já entrou em férias, mas, oficialmente, a Globo ainda não fala sobre data de reestreia. Nem sequer o mês.

A sua comunicação, para todos os efeitos, informa apenas que será em 2021. É bom lembrar que, mesmo com estica-e-puxa, a reprise de “A Força do Querer” uma hora vai acabar.

Lembrando que Vladimir Brichta já grava “Quanto Mais Vida, Melhor!”, na fila das sete da noite.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!