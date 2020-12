Flávio Ricco: Fora da FOX Edmundo ainda não definiu seu futuro

Colaboração: José Carlos Nery

Fora da Fox, Edmundo ainda não decidiu o que fazer da vida

Edmundo, com a sua saída definida do Fox Sports, não está querendo pensar em nada agora. Vai esfriar um pouco e só começar a definir os seus próximos passos entre janeiro e fevereiro.

Aliás, vale destacar que ele não tem conversa nenhuma com o SBT.

Sobre o Fox Sports, só nessas últimas horas, além dos que já tinham acabado, foram tirados do ar os programas “A Última Palavra”, “Aqui com Benja”, “Jogo Sagrado” e “Giro Fox”.

De toda a grade que existia, sobraram “Fox Rádio”, “Tarde Redonda”, “Expediente Futebol” e “Debate Final”.

Não é por nada, mas é interessante acompanhar o andar da carruagem.

Setores da Disney e os que foram transformados em seus porta-vozes, insistem em dizer o Fox Sports não sofre um processo de desmanche.

Mas acabar com programas e demitir quase a totalidade dos seus talentos significa o quê? Qual nome tem?

TV Tudo

Só mais uma

Ainda em torno de todo esse imbróglio do Fox Sports, a Disney teve a delicadeza de agradecer ao Jorge Luiz Rodrigues pelos serviços prestados como “narrador e apresentador”.

Detalhe: essas são funções que o Jorge nunca desempenhou na vida. Ele é comentarista.

Game da Sabrina

(Divulgação Record TV

O modelo Lucas Viana protagoniza o episódio desta sexta-feira do “Game dos Clones”, programa da Sabrina Sato.

Lucas foi o vencedor de “A Fazenda11” na Record.

Ele busca uma namorada que tenha as características de

Giovanna Ewbank, Gisele Bündchen e Carolina Dieckmann.

Mudança

Em vez de “A Retrospectiva do Bem”, o especial que a Band exibe dia 27, com apresentação de José Luiz Datena, deverá mudar para “Um Novo Olhar”.

Datena, como informado, vai passar o ano a limpo da forma mais positiva possível. Direção do Rodrigo Salomon.

Sobre Band

Ontem, bola cantada por aqui, Reginaldo Leme assinou contrato com a Band.

Vai, claro, participar das transmissões da Stock Car, estreando já neste final de semana, mas também passará a integrar a equipe fixa do “Show do Esporte”.

Boca fechada

A Record está tomando necessários cuidados com o noticiário de “A Fazenda”.

Não fosse por outras razões, os participantes eliminados já estão confinados em hotéis, com acesso a todas as informações. Perigas de, quando voltarem, contarem aos que ainda estão na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Documentário do Maradona

A Band e o BandSports compraram da Artè France documentário sobre a vida e carreira de Maradona.

A ideia é exibir o quanto antes, só que ainda falta a dublagem. Talvez na noite do dia 27, 19h.

Não sossega

Silvio Santos ainda não desistiu de voltar a gravar seus programas. E mesmo sem a vacina. Vez por outra, manda reservar estúdio e, pelo menos até agora, sempre acabou desistindo.

Entre as possibilidades levantadas por ele, para ter um auditório, já pensou até em transformar as próprias funcionárias do SBT em suas colegas de trabalho.

Complicado

Para Silvio Santos, desde muito tempo acostumado a essa vida, ficar afastado do seu programa deve ser um sacrifício.

Gravar e ir ao Jassa sempre estiveram entre o que ele mais gostou de fazer. E não está podendo.

Primeira vilã

(Crédito Eduardo de Paulla

Jessika Alves fará sua primeira vilã, Shakia, em “Gênesis” nova produção bíblica da Record, com estreia em 19 de janeiro.

“Não é uma vilã comum. A mágoa dela é profunda e estou ansiosa para saber qual a reação do público”, comenta a atriz. Jessika, além da Record, fez vários trabalhos na Globo e a série “Preamar” na HBO.

Bate – Rebate

· Glenda Kozlowski viajou ontem para Natal…

· … Foi gravar o Verão da Band…

· … Na verdade, é uma série de quatro programas, que irá ao ar nos finais de semana.

· O Canal Brasil estreia nesta sexta-feira, às 18h50, a série documental “Brasil na Pista”, de Ernesto Rodrigues….

· … É um inédito resgate da importante participação dos pilotos brasileiros em mais de quatro décadas da história da Fórmula 1…

· … São 64 histórias, distribuídas em oito episódios de 40 minutos e que reconstituem, a partir de depoimentos exclusivos e imagens de arquivo.

· No dia 25 de janeiro, 21h30, a Universal TV vai mostrar em sequência os primeiros episódios das novas temporadas de “Chicago Med”, “Chicago Fire” e “Chicago PD”…

· … Entre outras novidades, o público vai poder conferir o novo personagem de “Chicago Fire”, Ritter, interpretado por Daniel Kyri, que passa a fazer parte do elenco fixo.

· Ninguém fala onde está pegando, mas a renovação de contrato da Luciana Gimenez com a Rede TV! até agora não aconteceu.

· Um dos grandes sucessos do streaming, a série “Cobra Kai”, agora na Netflix, estreia terceira temporada em janeiro…

· … Ontem, foram divulgadas novas sequências da edição.

· Cleo, Preta Rara e Laís Souza são as convidadas do último episódio da segunda temporada de “Prazer, Feminino”, hoje às 21h, no YouTube do GNT.

C´est fini

O especial “Juntos A Magia Acontece” será reprisado na Globo no dia 20, na sequência do “Esporte Espetacular”.

Após a morte repentina de Neuza (Zezé Motta), sua neta Letícia (Gabriely Mota), de 9 anos, filha de Vera (Camila Pitanga) e de Jorge (Luciano Quirino) cria um plano que fará do avô, Orlando (Milton Gonçalves), o Papai Noel de Madureira. E ajuda a família a se reerguer do luto pela partida da matriarca.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!