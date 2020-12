Flávio Ricco: ‘Kubanacan’ de volta no Globoplay

Colaboração: José Carlos Nery

Informação segura torna a TV mais indispensável na vida de todos

Imagem TV-reprodução

Nesses tempos tão complicados, o papel da televisão em especial, assim como o de outras mídias, tornou-se fundamental na vida das pessoas.

Afinal, com as restrições impostas, todos foram obrigados a ficar mais tempo em casa e a TV, desde o começo do necessário isolamento, foi transformada em um dos principais pontos de busca de informação. Da informação segura.

Assim como o entretenimento, com programas e novelas voltando a ser gravados durante a pandemia, também contribuiu para elevar de uma forma muito importante o número de aparelhos ligados.

A televisão mostrou-se, mais uma vez, indispensável, mantendo o papel essencial que sempre teve, apesar dos outros tantos meios hoje colocados à disposição.

O que se verifica, ainda em meio a tudo, é que há uma convivência harmônica. As opções se somam, sem que uma tire o lugar da outra.

TV Tudo

Fila do caixa

Pasquim e Danielle Winitz em Kubanacan/crédito João Miguel Jr.

“Kubanacan”, de Carlos Lombardi, está de volta, agora no Globoplay. A trama, com Marcos Pasquim como pescador parrudo, foi um grande sucesso na sua primeira exibição em 2003.

Novela no cardápio, autor e elenco ficam, agora, na expectativa de uma posição da Globo sobre pagamento de direitos. De quando o dinheiro vai cair na conta.

Por enquanto

A produção de “Topíssima 2” continua nos planos da Record para 2021.

Só que ainda não existe nada programado para o início da sua produção. Até a chegada de uma vacina, a ordem que vale é gravar uma novela de cada vez.

Certo é que…

“Gênesis” está em estúdio e depois dela está prevista a história de Rei Davi.

A autora Cristianne Fridman ainda está trabalhando na sinopse. Serão 150 capítulos.

Melhor esquecer?

O reality de futebol “Uma Vida, Um Sonho” parece assunto proibido, dentro e fora do SBT. Ninguém arrisca falar nada.

Os organizadores, no último contato oficial, informaram que “será exibido a partir de 24 de janeiro de 2021, nas manhãs de domingo”. Sem mais.

Porém…

O problema é que nada andou nos últimos tempos em relação ao programa. Está tudo absolutamente parado e essa data já pode ser descartada.

Os donos do projeto culpam o coronavírus pelos estragos, mas tudo dá a entender que não é só isso.

Doc do Boni

A TV Cultura marcou para o dia 19, 22h15, a exibição de um documentário sobre os 85 anos de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni.

São muitos os depoimentos colhidos para este programa: Fernanda Montenegro, Jô Soares, Lima Duarte, Tarcísio Meira, Tony Ramos, Hans Donner, Ney Latorraca, Maitê Proença, Nizan Guanaes, Galvão Bueno, Roberto Carlos, Gloria Maria, Susana Vieira…

Na dele

Babu Santana, ainda gravando “Salve-se Quem Puder” na Globo, fará uma live no seu canal do YouTube, domingo, a partir das 20h.

Além de comentar o sucesso deste novo projeto audiovisual, ele comemora a marca de mais de cem mil inscritos do canal.

Jornalismo

Em um trabalho das redações e equipes do “Cidade Alerta” e “Jornal da Record”, até a noite desta sexta-feira serão exibidas matérias do esconderijo no Paraguai do assassino Paulo Cupertino, matador da família de Rafael Miguel, ator de “Chiquititas”.

Reportagens da Thais Furlan, com produção de Eder Fritsch e imagens de Lucio Severino.

Pista do caso

A divulgação deste caso no “Cidade Alerta”, assim como o programa tem feito com tantos outros, levou uma pessoa no Paraguai reconhecer o assassino e fazer a denúncia.

Paulo Cupertino fugiu antes da chegada da polícia.

Bate – Rebate

· Mudança no Entretenimento da Globo significa também estudos para volta de programas, lançamentos e… cancelamentos…

· … Tudo isso poderá ser constatado a partir de 2021.

· O filme “Abusos”, com Vitor Frad e Hugo Moura já tem sua exibição sendo negociada para o streaming.

· Neste domingo, a partir das 12h30, a Band transmite a final da temporada 2020 da Stock Car, em Interlagos…

· … Narração de Luc Monteiro, comentários de Reginaldo Leme e reportagens de Thiago Fagnani e Paloma Tocci.

· O trabalho da atriz Eva Todor, morta em 2017, será relembrado no “Recordar é TV”, neste sábado, 21h, na TV Brasil.

· Especial do “Cidade Alerta” na Record, recordando os fatos mais importantes abordados ao longo deste ano, irá ao ar no dia 30, 22h30…

· … Grava na próxima segunda-feira, com apresentação de Luiz Bacci.

· Hoje, programa ao vivo, haverá uma nova formação de “Roça” em “A Fazenda”.

C´est fini

Também por causa dos números da Covid, a Record está dando um tempo nos trabalhos da série “Ameaça Invisível”. A escalação do elenco, inclusive, foi momentaneamente interrompida.

Mas a ideia é retomar o quanto antes possível. Juliana Knust, Paloma Bernardi e Dudu Pelizzari estão confirmados como protagonistas.

