Funcionários terceirizados do Detran cruzam os braços em vários postos

Vários usuários do Detran, que na manhã dessa quarta-feira (09) compareram em postos do órgão para resolverem alguma pendência, foram surpreendidos com a paralisação das atividades de funcionários terceirizados que praticamente interrompeu as atividades nesses locais. O posto do Detran, situado no bairro do Fonseca, na Zona Norte de Niterói, foi um dessas unidades. O problema para a interrupção do serviço teria sido a falta de pagamento desses trabalhadores.

O Detran informou que as unidades temporariamente paralisadas são os postos de vistoria de: Niterói, Itaboraí, Parada de Lucas, Nova Iguaçu, Vila Isabel, Cocotá, Haddock Lobo, Infraero, Santa Cruz, Paraíba do Sul, Itaperuna, Vassouras, Angra dos Reis, Petrópolis, Macaé, Nova Friburgo, São Pedro da Aldeia, Magé, Mesquita, Valença, Cachoeira de Macacu, Paty de Alferes, Campos I, Cordeiro, Paracambi, Macuco, Barra do Piraí, Casimiro de Abreu, e Miguel Pereira. Outros postos – de Campos 2, Campo Grande, Santa Cruz e Barra Mansa – estão fechados após funcionários testarem positivo para Covid-19.

As empresas terceirizadas afirmam que estão com os salários dos funcionários atrasados por conta da ausência de repasses. Uma delas, a Angels, que faz o serviço de identificação civil, chegou a enviar uma nota para o presidente do Detran-RJ informando que, se o pagamento não fosse efetuado, as atividades seriam suspensas. Os trabalhadores reclamam da dificuldade que é continuar exercendo as funções sem os vencimentos, que não correm há dois meses.

“O Detran.RJ esclarece que algumas unidades de vistoria estão com o atendimento interrompido temporariamente devido à mudança da empresa que presta serviços. A previsão é de retomar as atividades até o fim da semana. Quem estava agendado e não conseguiu atendimento poderá voltar ao mesmo posto nos cinco dias úteis subsequentes à reabertura, sem necessidade de reagendamento”, acrescentou a nota.