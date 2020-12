Galeria Urbana de Niterói ganha mais 30 metros de arte no Centro

Raquel Morais

A Galeria Urbana de Niterói, no Centro, vai ganhar mais um painel com 30 metros de cumprimento estendendo as pinturas em grafiti da Rua José Figueiredo para a Rua Professor Heitor Carrilho. Ao todo três artistas foram convidados para desenharem no muro respeitando o tema de sustentabilidade, arte e educação. Essa parte da intervenção é feita pelo ‘Projeto Dá Lata’ que teve que adaptar a proposta por causa da pandemia do coronavírus.

A idealizadora do projeto Luísa Barros, 33 anos,explicou que no início do ano a intervenção seria de outra forma. Seriam 24 postes de Niterói que receberiam pintura e um caixote de madeira reutilizado para depósito de latinhas. “A ideia era que os catadores de latinhas pegassem as latas para reciclagem. Isso iria conectar a população com os catadores através de uma intervenção artística. Agora por causa da pandemia adaptamos o projeto e tivemos a autorização da ação no muro”, contou diretor a produtora cultural.

Três artistas foram escolhidos para a ação em um total de 30 metros de muro. A artista visual Cibelle Arcanjo, 28 anos, vai fazer seu trabalho sobre o trajeto da lata em uma ‘tela’ de 10 metros. “Criei uma composição sobre a minha perspectivava sobre o trajeto da lata. Começará com a lata ‘festejando’ nas mãos das pessoas e passar pelas mãos de catadores até ser amassada. Tudo conectado dentro da terra e não tem como sair. Ainda vou grifar uma frase muito usada no meio ambiental ‘Não existe fora’”, contou. Além de Cibelle foram convidados os artistas ‘Smith Art’ e ‘Pakato’.

A arquiteta e cenógrafa, Amanda Mella de 32 anos, é uma das diretoras do projeto e contou sobre a felicidade de implementar uma intervenção como essa. “Quero humanizar o catador ao processo através da arte. É uma realização e estou muito plena em unir a iniciativa privada, o poder publico e a produção cultural. Com isso a gente cria um ambiente e ressignifica um espaço urbano através da arte e da diversidade”, finalizou a também produtora cultural.

A Galeria Urbana de Niterói tem a proposta de revitalizar e ressignificar ruas e espaços de convivência, além de fortalecer a cultura urbana da cidade. Contando com aproximadamente 1.4 mil m² de arte urbana a céu aberto foi inaugurada no final de 2018 em parceria firmada com a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas/ Fundação de Arte de Niterói.