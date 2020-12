Governo do Rio planeja publicar edital de concessão da Cedae em duas semanas

O governador em exercício do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse nesta sexta-feira (4) que o governo fluminense e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) sanaram as últimas divergências em relação ao edital de concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). Castro afirmou ter participado de uma reunião com o presidente do banco, Gustavo Montezano, e disse que o governo trabalhará para que o edital seja publicado em 18 de dezembro.

Castro foi perguntado sobre o assunto por jornalistas durante uma coletiva de imprensa realizada no início da tarde de hoje para tratar do agravamento da pandemia de covid-19 no estado. Segundo o governador, cada parte abriu mão de alguns pontos e foi possível manter o valor mínimo de outorga em R$ 10,6 bilhões.

Os últimos pontos da discussão, que ele classificou como dura, foram o cronograma de obras e o valor cobrado pelo metro cúbico de água, que terá nos primeiros quatro anos o valor de R$ 1,70 e, depois, R$ 1,63.

Sobre as obras, o governador explicou que era de interesse do estado que os investimentos não ficassem para o fim da concessão, e foi possível garantir “um investimento maciço nos primeiros 12 anos”, segundo ele.