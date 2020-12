Grael se reúne com técnicos que farão estudo de viabilidade do VLT

Uma reunião entre o prefeito eleito, Axel Grael e representantes do consórcio que fará o estudo de viabilidade técnica e financeira do VLT aconteceu nesta segunda-feira (7) em Niterói. A intenção é criar uma linha que ligará Charitas ao Barreto.

Foi apresentado pelos técnicos do consórcio, liderado pela empresa Des Villes et Des Hommes (DVDH), a metodologia do estudo que vai avaliar a implantação de uma linha que ligará Charitas ao Terminal João Goulart, no Centro, e seguirá para o Barreto. O trabalho é financiado e contratado pelo Governo da França, através de um fundo pleiteado pela Prefeitura de Niterói.



“Desafio para todas as grandes cidades do mundo, a mobilidade urbana continuará sendo uma das prioridades da Prefeitura de Niterói. Este estudo de viabilidade é estratégico para o desenvolvimento da nossa cidade”, disse Grael, que teve Covid, cumpriu o período de isolamento orientado pelos médicos e retomou nesta segunda-feira agendas presenciais do trabalho de transição de governo.