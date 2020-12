Homem é morto a tiros em Maricá

Vítor d’Avila

Um homem foi assassinado a tiros, na tarde de quarta-feira (2), no distrito de São José do Imbassaí, em Maricá, na Região Metropolitana. As polícias Militar e Civil foram acionadas para a ocorrência.

De acordo com o 12º BPM (Niterói), a informação chegou por meio de denúncia pelo 190. Quando chegaram ao local, na Rua C, esquina com Rua do Canal, os agentes encontraram o cadáver.

Segundo a PM, a vítima já foi identificada e tinha 39 anos de idade. Em seguida, os agentes acionaram a perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG).

A equipe da especializada compareceu ao local e irá investigar o caso. A ocorrência foi registrada como homicídio. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).