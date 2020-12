Homem é morto a tiros no Engenho do Mato

Um homem não identificado foi morto na noite desta sexta-feira (4) na praça do bairro Engenho do Mato, em Niterói, com dois tiros, um na cabeça e um no peito. Policiais militares estão no local fazendo isolamento da área aguardando agentes da Delegacia de Homicídios.

De acordo com testemunhas, dois homens estavam em uma moto quando foram baleados e tentaram correr em direção a praça.

Um foi socorrido pelos bombeiros e o outro não resistiu aos ferimentos morrendo dentro de um veículo onde ele tentou se esconder.

EM APURAÇÃO…