Homem morre em São Gonçalo enquanto comprava automóvel

Um homem morreu durante um assalto na Estrada Raul Veiga, em São Gonçalo na tarde desta terça-feira (8). Dois homens que estavam comprando uma moto foram abordados por dois criminosos em uma motocicleta azul. Um deles efetuou um disparo contra um dos compradores e depois roubou o carro e fugiu.

Uma das vítimas conseguiu escapar da ação dos criminosos, encontrou os policiais do São Gonçalo Presente e pediu ajuda. Ao chegarem no local, a outra vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

O carro roubado foi abandonado pelos criminosos que conseguiram fugir.

As investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaborai (DHNSG). A perícia foi feita no local. O corpo da vítima foi encaminhado para identificação no IML da região.