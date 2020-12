Icaraí é o bairro de Niterói com maior número de farmácias

Raquel Morais

A cidade de Niterói contabiliza 305 farmácias e o bairro de Icaraí é a região que contempla a maior parte desses empreendimentos com 74 unidades. A vizinha São Gonçalo tem 446 farmácias registradas e o levantamento foi divulgado após um estudo da start up Economapas. Ambos os municípios registram média maior do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que determina que devem existir uma para cada oito mil habitantes.

Em Niterói, que tem poucomais de 500 mil habitantes, tem 1 farmácia para cada 1.639 moradores o que extrapola a média da OMS. Além de Icaraí o segundo lugar ficou com a Região Oceânica com 45 estabelecimentos e São Francisco com 14. Os números do Centro não foram divulgado até o fechamento dessa edição, mas a pesquisa também apontou que a população de Icaraí é composta por 35% de pessoas idosas, que são os maiores consumidores de assistência em saúde.

Já em São Gonçalo, que tem cerca de 1 milhão de habitantes a estimativa é de um estabelecimento para cada 2.242 pessoas, o que também é além do recomendado.

O levantamento foi divulgado através do ‘software que utiliza algoritmos para processar, de forma geolocalizada, informações complexas de consumo, população, renda, mercados e empresas’; segundo nota. Ainda de acordo com a empresa, para a pesquisa, o Economapas utiliza mais de 500 bancos de dados públicos, como IBGE, Receita Federal, entre outros – em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, além de informações de associações comerciais e outras empresas.