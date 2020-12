Idoso é baleado dentro da residência em São Gonçalo

Um idoso foi baleado em casa, na manhã desta quinta-feira (3), no bairro do Colubandê, em São Gonçalo. Até o momento, não há informações sobre troca de tiros no local.

José Ricardo Bronze, de 74 anos, foi socorrido pela esposa ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no mesmo bairro. Ele foi atendido no Centro de Trauma e seu estado de saúde é considerado estável.

Segundo a unidade de saúde, o homem foi atingido no abdome e passou por exame de tomografia computadorizada. A Polícia irá apurar as circunstâncias do incidente.