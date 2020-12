Indicador síntese da Covid aumenta e deixa Niterói mais próximo do Estágio Laranja

A escalada de novos casos de Covid-19 preocupa todo o Brasil, e em Niterói não é diferente. Em live transmitida do gabinete de Crise, o prefeito Rodrigo Neves afirmou que a Prefeitura está acompanhando de perto o aumento de casos. Com isso, o indicador síntese está em 7.63. Chegando a 10, a cidade entrará no Estágio Laranja.

“O indicador síntese integra 12 indicadores relacionados à taxa de transmissão do vírus na cidade, ocupação de leitos, taxa de recuperação de doentes e taxa de letalidade. Permite que possamos ter um monitoramento constante da situação da pandemia em Niterói. Temos hoje uma tendência de alta. O indicador síntese chegando a 10, o município iria para o estágio Laranja, que restringiria as atividades econômicas na cidade, o que ainda não é o caso ainda em Niterói”, afirmou Rodrigo.

Segundo o prefeito, Niterói hoje tem uma taxa de ocupação de leitos Covid em 65%.

“A situação está sob controle, apesar da tendência de alta e da situação da Região Metropolitana do Rio, sobretudo a capital, que vive uma situação de descontrole. O que põe a cidade em alerta máximo, pois Niterói não é uma ilha no contexto da Região Metropolitana do Rio. Precisamos perseverar e seguir unidos”, afirmou Rodrigo.