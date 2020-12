IPVA com desconto de 3% no pagamento da cota única

Raquel Morais

O calendário para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2021 foi divulgado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e quem quiser realizar o pagamento em uma única parcela terá desconto de 3%. Mas quem optar por pagar parcelado poderá fazer em três vezes, com primeira parcela para 21 de janeiro do ano que vem para placas de final 0 (zero).

Para conferir as datas para os pagamentos é preciso ficar de olho na tabela. Quem tem veículo com o final de placa 0 terá que pagar a primeira parcela no dia 21 de janeiro; placa final 1 tem o primeiro vencimento em 22 de janeiro; placa 2 no dia 25 de janeiro; placa 3 no dia 26 de janeiro; placa 4 no dia 27 de janeiro; placa 5 no dia 28 de janeiro; placa 6 no dia 29 de janeiro; placa 7 no dia 1 de fevereiro; placa 8 no dia 2 de fevereiro; e placa 9 no dia 3 de fevereiro.

As datas para acertos das demais parcelas podem ser conferidas na tabela:

Sobre o desconto dos 3% para a parcela única, a nota do Governo do Estado aponta que o Decreto 47.387/20, que concede o desconto, foi publicado na segunda-feira (7) no Diário Oficial. Já a Resolução Sefaz-RJ 186/20, com os prazos de vencimentos, foi publicada na terça-feira (8). O pagamento do IPVA deverá ser feito por meio da GRD (Guia de Regularização de Débitos), que poderá ser retirada pelo contribuinte pela internet, no Portal da Sefaz-RJ (www.fazenda.rj.gov.br) ou do banco Bradesco (www.bradesco.com.br). É preciso ter em mãos o número do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores). O pagamento deverá ser efetuado em dinheiro e poderá ser realizado em qualquer agência bancária.