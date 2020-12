Mais dois nomes confirmados na equipe do Axel Grael

A 21 dias da posse, o prefeito eleito de Niterói, Axel Grael, segue anunciando nomes que formarão a sua equipe para trabalhar pela cidade nos próximos quatro anos. Mais dois nomes foram anunciados nesta sexta-feira (11). Luiz Vieira, segue atuando como titular na Secretaria de Administração. E Vilde Dorian, atual subsecretário de segurança alimentar, assume a Secretaria de Assistência Social no lugar de Flavia Mariano.

“É uma honra continuar um trabalho que foi in iniciado no governo do Rodrigo Neves. Aumenta a minha responsabilidade porque a pasta vem de um governo totalmente cheio de realizações. É de grande importância manter e desenvolver ainda mais a cidade de Niterói. Acredito que o governo do prefeito Axel, será ainda melhor que o do Rodrigo. Sinto um orgulho muito grande em poder compartilhar isso”, Luiz Vieira.

Luiz explicou ainda que seu principal objetivo é melhorar o ambiente tanto para o público quanto para os servidores. “Nosso intuito é dar uma melhor ambiência de atendimento ao público e ter servidores motivados e capacitados. Uma equipe motivada produz mais. Também queremos fazer com que haja uma interlocução maior das empresas do município nas licitações fiscais. Isso é primordial”.