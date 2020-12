Mantidos em cárcere privado, jovens são resgatados em Xerém

A polícia libertou treze menores de idade que estavam em cárcere privado em um sítio na região de Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os adolescentes são de várias partes no Brasil e vieram ao Rio para tentar o sonho de serem jogadores de futebol.

Um homem foi preso em flagrante durante a operação de resgate dos jovens, pelos crimes de cárcere privado, estelionato e supressão de documentos. Segundo a polícia, os rapazes eram encaminhados pelos pais com a promessa de que receberiam treinamento para inserção em grandes clubes do futebol carioca.

“No sítio foi constatado que os meninos eram trancados em em alojamentos sem qualquer proteção contra incêndio e com pouca iluminação. Os menores não tinham acesso a seus documentos e tinham o contato com seus familiares controlado”, afirmou a 61ª DP (Xerém), responsável pela ação, por meio de nota.

Ainda segundo a distrital os jovens que estavam no sítio foram levados à delegacia para prestar depoimento e, em seguida, foram acolhidos por um time de futebol que se comprometeu em oferecer abrigo e a chance de inserção no futebol com a realização de testes na sua sede, em Xerém.