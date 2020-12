Medidas de isolamento social são prorrogadas em São Gonçalo

Devido ao aumento do número de pessoas infectadas pela covid-19 no município de São Gonçalo, a prefeitura decidiu prorrogar as medidas de isolamento social até o dia 14 de dezembro. O novo decreto, 377/2020, já foi publicado na segunda (7) e estabelece regras de enfrentamento à pandemia do Covid-19.

O uso das máscaras continua sendo obrigatório para todos os trabalhadores vinculados aos estabelecimentos comerciais e industriais, e também aos clientes. É obrigatório oferecer álcool em gel 70%.

Dentro dos estabelecimentos comerciais fica determinada a diminuição do fluxo de clientes, podendo funcionar com até dois terços de sua capacidade. Já as atividades e organizações religiosas poderão funcionar apenas respeitando os protocolos sanitários.

A abertura de feiras livres foi anunciada. Mas somente as que realizem comercialização de produtos alimentícios e o Centro de Tradições Nordestinas.

As academias, estúdios de musculação, pilates e centros de ginástica só poderão funcionar com um terço de sua capacidade. Aos estabelecimentos autorizados a funcionar, fica vedada permanência continuada depois do check-out e aglomeração de indivíduos nestes locais.

O funcionamento de shoppings centers, centros comerciais e galerias será das 10h às 22h, seguindo as seguintes demandas: garantam o fornecimento de equipamentos de proteção individual e álcool em gel 70% a todos os funcionários; disponibilizem na entrada do shopping center ou centro comercial, e nas lojas e elevadores, álcool em gel 70% (ou similares) a todos os clientes; permitam o acesso e circulação no interior do estabelecimento apenas a clientes, frequentadores e funcionários que estiverem usando máscara de proteção respiratória; adotem medidas de contenção do acesso ao interior do estabelecimento com vistas a manter o distanciamento mínimo de um metro entre cada cliente; mantenham fechadas as áreas de recreação e lojas como brinquedotecas, jogos eletrônicos, cinemas, teatros e congêneres; limitem a capacidade de utilização de praças e quiosques de alimentação a dois terços da capacidade de mesas e assentos; proíbam o uso de provadores pelos clientes; limitem o uso do estacionamento a dois terços da capacidade; garantam a qualidade do ar dos ambientes climatizados, seguindo os protocolos de manutenção; espaços como estoques, copa ou outras áreas de serviço deverão ser usados com as mesmas regras de distanciamento e higiene que os espaços comerciais.

A realização de eventos e qualquer tipo de atividade com presença de público que possa ter aglomeração de pessoas está proibida, como eventos desportivos (profissional ou amador), show, comício, passeata, parques internos e externos, lojas e salas de jogos, espaços de entretenimento e as demais atividades que possam gerar aglomeração.