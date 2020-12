Morre ex-vereador de Niterói Milton Braga por complicações da Covid

O ex-vereador de Niterói Milton Braga faleceu na madrugada desta quinta-feira (3). Dono de cinco mandatos na Câmara Municipal, além de ter sido suplente uma vez, ele tinha 85 anos. Internado no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), ele morreu devido às complicações da Covid-19.

Braga assumiu o primeiro mandato ainda na ditadura militar, em 1971. Garantiu a continuidade do cargo de vereador em 1976, 1982, 1988 e 1992. Em 1994, licenciou-se do mandato para exercer o cargo de Secretário de Desenvolvimento Social no Governo do então prefeito João Sampaio. Braga não foi eleito em 1996, ficando na suplência até o ano 2000.

Médico, Braga tinha seu reduto eleitoral fixado na Zona Norte de Niterói, principalmente no bairro do Caramujo, onde manteve durante anos um consultório médico para atender a população local. A Câmara prestará uma homenagem na sessão plenária desta quinta-feira, quando fará um minuto de silêncio em sua memória.

O prefeito Rodrigo Neves lamentou a morte do ex-vereador.

“Triste em saber sobre o falecimento do ex-vereador Milton Braga, que partiu aos 85 anos, vítima da Covid-19. Ele foi eleito vereador em Niterói por cinco vezes, era médico com forte atuação na Zona Norte da cidade, sobretudo no bairro do Caramujo. Todo meu carinho aos familiares”.