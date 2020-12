Morre Selmo Treiger, ex-presidente do Caminho Niemeyer

Faleceu neste sábado em Niterói o engenheiro e constritor Sérgio Treiger. Ex-secretário de Fazenda na época do prefeito Jorge Roberto Silveira, Treiger ganhou papel de destaque também no desenvolvimento urbanístico da cidade, sendo responsável por diversos empreendimentos

Em sua gestão, Treiger foi um dos principais responsáveis pela elaboração e execução do Caminho Niemeyer. Como prsesidente executivo do grupo, transformou Niterói na segunda cidade do Brasil com mais obras de Oscar Niemeyer, superando Belo Horizonte, e perdendo apenas para Brasília, a capital federal.

Selmo faleceu neste sábado, vítima de um infarto fulminante.