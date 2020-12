Motorista se choca com poste em São Gonçalo

Um motorista perdeu o controle de seu carro, na manhã deste domingo (6), no bairro Camarão, em São Gonçalo, e bateu de frente com um poste.

Segundo pessoas que socorreram o rapaz, que estava sozinho, ele estava com uma pulseira do show do cantor de pagode Ferrugem, que aconteceu nesta madrugada na quadra da escola de samba Porto da Pedra.

O motorista foi socorrido por uma amulância do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê.

De acordo com o post publicado no Facebook, a família foi localizada e já está no Heat aguardando a liberação do motorista.