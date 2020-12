Mundo do samba está de luto: Ubirany, do grupo Fundo de Quintal morre de Covid-19

O mundo samba está de luto. O cantor Ubirany Félix Do Nascimento, do grupo Fundo de Quintal, morreu vítima de Covid-19, na manhã de hoje. Ele tinha 80 anos e estava internado para se tratar da doença, e não resistiu.

Ubirany foi o responsável por introduzir o instrumento musical conhecido como “repique de mão” no mundo do samba, instrumento que ficou identificado ao conjunto Fundo de Quintal, que ele ajudou a fundar ainda na década 70. No mês de abril, outro integrante do conjunto, o cantor Sereno, também foi diagnosticado com Covid-19.

O grupo Fundo de Quintal nasceu na casa da cantora Elza Soares, na Zona Oeste do Rio. O quintal da Elza deu nome ao grupo, que é um dos mais importantes do samba. A nova geração toda de sambistas e pagodeiros tem influência do Grupo Fundo de Quintal, e tudo começou no Cacique de Ramos. Beth Carvalho conheceu o pessoal em 1977, ainda amadores, e acabou se tornando “madrinha” na carreira do conjunto.

A assessoria do conjunto emitiu a seguinte nota sobre o falecimento:

“É com grande lamento que o grupo Fundo de Quintal, por meio de sua assessoria de imprensa, vem a público informar o falecimento, na manhã desta sexta-feira (11), de Ubirany Félix do Nascimento, o ‘nosso querido’ Ubirany, aos 80 anos de idade. O sambista estava internado no hospital por complicações decorrentes de sua contaminação por Covid-19. A assessoria informará, posteriormente, questões sobre velório e sepultamento do sambista. Pedimos respeito ao luto de amigos e familiares, que se manifestarão em momento oportuno e espontâneo”