Município do Rio está com todos os leitos de UTI para Covid-19 ocupados

Num panorâma da manhã de hoje, todos os 288 leitos disponíveis de UTI no município do Rio estão ocupados, de acordo com o levantamento da prefeitura. Na capital foram registrados 144.641 casos com 13.594 mortes por coronavírus. Os hospitais municipais estão lotados e não há mais vagas. Segundo o levantamento, as poucas vagas existentes na rede pública estão em unidades do estado ou federais.

A fila de espera, também segundo informes, está aumentando. Ao todo, 472 pessoas com Covid-19 ou com suspeita da doença esperam um leito, sendo que 252 delas precisam de UTI. Na noite de segunda-feira (7), 707 pacientes estavam internados com a doença em hospitais municipais, e a prefeitura alegou que esse cenário é dinâmico e a qualquer momento, um leito pode ser liberado.

A prefeitura informou ainda que nos próximos 15 dias serão disponibilizados em torno de mais 170 leitos de enfermaria, no Hospital de Campanha e outros 50 leitos de UTI serão inaugurados. Levando em consideração toda a rede SUS da capital, que inclui leitos municipais, estaduais e federais, a taxa de ocupação de leitos de UTI é de 92% e nos leitos de enfermaria, de 87%.

Na segunda-feira, o estado atingiu 23.151 óbitos e 371.376 casos de Covid-19. Na capital foram registrados 144.641 casos e 13.594 mortes.