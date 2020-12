Niterói abre pré-matrícula para rede municipal de ensino entre os dias 18 e 30 de dezembro

A Secretaria Municipal de Educação de Niterói e a Fundação Municipal de Educação publicaram no Diário Oficial de hoje que estarão abertas, entre os dias 18 e 30 de dezembro, as inscrições para pré-matrícula, para o ano letivo de 2021, para Ensino Fundamental, e do dia 8 até o dia 15 de janeiro para Educação Infantil.

A pré-inscrição será realizada de forma virtual. Para buscar uma vaga, o responsável precisa inscrever a criança no site https://www.matricula.niteroiemrede.net. Os resultados serão divulgados, no dia 11 de janeiro para o Fundamental e no dia 26 do mesmo mês para Educação Infantil.

De acordo com as normas e procedimentos para o processo de matrícula nas unidades de educação da rede municipal de Niterói e nas creches comunitárias conveniadas ao Programa Criança na Creche, os alunos já vinculados às unidades da rede de educação terão renovação automática, exceto os alunos que concluíram o Grupo de Referência de Educação Infantil (Grei 5) nas Unidades municipais de Educação Infantil (Umei) e creches comunitárias que não tenham o 1º ano do Ensino Fundamental, os que finalizaram o 5º ano do Ensino Fundamental em escolas que não ofertam o 6º ano e os alunos que terminaram o 9º ano do Ensino Fundamental. Os alunos nessas condições devem realizar a inscrição para pré-matrícula.

A Secretária Municipal de Educação, Flávia Monteiro, destacou que “a rede oferece em suas escolas atividades diversas que buscam enriquecer o processo pedagógico e desenvolver uma formação integral para nossos alunos, tendo em vista o preparo para vida cidadã”. Só será aceito um requerimento de inscrição para cada candidato. A educação infantil contempla desde a creche – de 4 meses a 3 anos de idade até a pré-escola – de 4 e 5 anos de idade.

Já o ensino fundamental oferece vagas do 1º ao 9º ano. Após a conclusão da inscrição, o sistema gera um número de protocolo de confirmação que deverá ser impresso ou anotado para acompanhamento do processo. Para requerer vaga em um dos grupos de referência da educação, é necessária a atenção com relação a idade que a criança precisa ter até o dia 31 de março de 2021.

Para Educação Infantil (Grupo de Referência de Educação Infantil – Grei): Grei 0 – 4 meses; Grei 1 – 1 ano; Grei 2 – 2 anos; Grei 3 – 3 anos; Grei 4 – 4 anos; Grei 5 – 5 anos. Para vagas no Ensino Fundamental, a idade exigida até o dia 31 de março é: 1º Ciclo – 6, 7, 8 ou 9 anos de idade, sendo exigido o mínimo de 6 anos até 31 de março de 2021 para o 1º ano; 2º Ciclo – 9, 10, 11 ou 12 anos de idade; 3º Ciclo – 11, 12, 13 ou 14 anos de idade; 4º Ciclo – 13, 14 ou 15 anos de idade.