Niterói anuncia mais dois secretários

Aos poucos, nomes que vão compor o grupo de secretários do prefeito eleito de Niterói estão sendo revelados. Nesta sexta-feira (4), foram confirmados mais dois nomes: o vereador eleito Binho Guimarães (PDT) será secretário de Ciência, Tecnologia, e Inovação e outro nome confirmado é o do vereador Leonardo Giordano (PCdoB), que será o secretário de Cultura do município.

Para assumir a Secretaria do Meio Ambiente, o nome mais cotado é de Luciano Paes, que foi coordenador do Sistema Lagunar de Piratininga e Itaipu. Entretanto, não está confirmado, já que o vereador reeleito Leandro Portugal (PV) também tem o desejo de ser o secretário da pasta.

Com Binho assumindo a pasta, o suplente Adriano Boinha (PDT) será o suplente que irá substituí-lo como vereador na Câmara.

Já o vereador reeleito Leonardo Giordano será substituído pela suplente Walkíria Nichteroy (PCdoB).

“Fiquei muito honrado com o convite do nosso prefeito eleito. É uma grande responsabilidade, mas vamos trabalhar muito para agregar a tecnologia à gestão municipal, além de utilizar a inovação como elemento essencial da retomada econômica, com o objetivo de dar mais oportunidades à população niteroiense”, declarou o próximo secretário de Ciência, Tecnologia, e Inovação que assumirá o cargo em janeiro de 2021.

Outro nome foi confirmado pela equipe do prefeito eleito Axel Grael durante a semana foi o do vereador reeleito Luiz Carlos Gallo (Cidadania), que assumirá a pasta de Esporte e Lazer.

Conforme A TRIBUNA anunciou durante a semana, para comandar a recuperação da economia na cidade, um time feminino foi anunciado.

Giovanna Victer, atual secretária de Fazenda, assumirá a Secretaria de Desenvolvimento; e Marília Ortiz deixa a Subsecretaria de Planejamento para assumir o lugar de Giovanna na Secretaria de Fazenda.

Para reforçar o time feminino, Ellen Benedetti fica responsável pelo Planejamento e Cristiane Mara Marcelino, mantida na Controladoria Geral do Município.

O sociólogo e ex-vereador Bira Marques também já havia sido anunciado. Ele será o secretário Executivo da Prefeitura de Niterói, no Governo Axel Grael. Formado pela Universidade Federal Fluminense, Bira Marques é especialista em Teoria Política e Processo Legislativo, já foi secretário de Assistência Social e Direitos Humanos de Niterói (2013/2015), vereador de Niterói (2015/2018) e secretário municipal de Governo (2018/2019).