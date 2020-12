Niterói anuncia prorrogação até março de 2021 dos programas Renda Básica e Empresa Cidadã

“Foi a decisão mais importante dessa minha reunião com o prefeito eleito Axel Grael e com o gabinete de transição no dia de hoje”, afirmou, no início tarde o prefeito Rodrigo Neves, durante uma transmissão pelas redes sociais, onde foi anunciada a prorrogação dos programas Renda Básica e Empresa Cidadã.

“Estou enviando hoje ao Poder Legislativo municipal essas duas mensagens, exatamente para que seja sancionada ainda no mês de dezembro, e seja anunciada pelo novo prefeito Axel Grael no início do mês de janeiro”, disse Rodrigo Neves, acenando ainda com a possibilidade que os dois programas ainda poderão ser prorrogados caso cura para pandemia de Covid-19 não surja.

De acordo com Rodrigo Neves, os investimentos nos dois programas atingiu R$ 111 milhões, sendo R$ 75 milhões do Renda Básica e R$ 36 milhões do Empresa Cidadã. “É muito importante que o prefeito eleito anuncie a prorrogação de auxílio por mais três meses”, afirmou Rodrigo Neves.